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Siyaset Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. Kendi mahallesindeki isimlerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmaya çalışan Erdem PR yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:58:00 -
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyasette dikiş tutturamayan CHP’li eski milletvekili Eren Erdem kendisine yeni uğraşlar bulmaya başladı. Kamuoyunda kabul görmeyen CHP’lileri köpürtüp reklamlarını yapan Eren Erdem, PR çalışmalarına başladı.

Twitter’da CHP’lilerin takipçi sayısını artırmaya çalışan Eren Erdem, ‘felaket tellalı’ olarak bilinen muhalif ekonomist Özgür Demirtaş’ın PR’ını yaptı.

Kendi takipçilerine seslenen Eren Erdem, Özgür Demirtaş’ı da takip etmelerini istedi. Erdem, “Takipçilerin arasında halen Özgür Demirtaş'ı takip etmeyen varsa (zannımca yoktur) takibe almalı. Türkiye için çok önemli bir değer. Bu değeri tecrübe etmenizi öneririm...” diye yazdı.

CHP'li Eren Erdem, 17/25 Aralık FETÖ operasyonları sırasında örgüte destek çıkarak, Zaman gazetesini ziyaret etmiş ve Zaman Eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile birlikte basın açıklaması yapmıştı.

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