Siyasette ‘CHPligiller’ dönemi!

Seçim zaferi sarhoşu CHP’li başkanların belediyelere aile atamaları kamuoyunda büyük tepki çekince CHP Genel Başkanı Özgür Özel de belediye yönetimlerine akraba atamalarına karşı olduklarını ve atanan akrabaların istifa ettirileceğini açıkladı. Ancak onu da fazla ciddiye alan olmadı. CHP’li belediyelerde akraba atamaları tüm hızıyla sürüyor.

Liyakatsizlik ve kayırmacılık

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Liyakatsizlik ve eş dost akraba kayırmacılığı CHP’nin tarihinde her zaman olan bir durum. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren akraba kayırmacılığının sayısız örneklerini sergilemiştir. Liyakatsizlik ve kayırmacılık CHP’nin tarihinde hep vardı. CHP’li belediye başkanlarının bugünlerde yaptıkları akraba atamaları, gelecek günlerde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin artışıyla yeni boyut kazanacaktır. Akraba atamalarını zaten bunun için yapıyorlar” diye konuştu. Çamlı şunları söyledi: “CHP tarihi, bu milletin yabancı olduğu bir tarih değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olduklarını iddia ediyorlar. O kuruculuk döneminden beri CHP’nin yaptıkları kitaplarda, hatıratlarda vardır. Bazı insanların makamlarla, koltuklarla, parayla taltif edilmesi, uslanmıyorsa kötekle cezalandırılması, daha da olmuyorsa öldürülmesi, hep CHP tarihinde olan şeyler. Birinci Meclis’te Ali Şükrü’nün öldürülmesi, öldürenin de öldürülmesi gibi vakalar yaşanmıştır. Yolsuzluk, arsızlık, kayırmacılık bunların tarihinde var. CHP sadece kayırmacılığın tantanasını yaparlar. 31 Mart seçimlerinden sonra devraldıkları belediyelerin borçlarını ifşa etmeye kalkarlar, fakat CHP’li belediyelerin borçları bunun kat be kat fazlasıdır. Yenge, teyze çocuğu, hala oğlu, yeğenler kadrolara yerleştiriliyor. Bunun ileriki aşamasında da yolsuzluklar, usulsüzlükler gelecek. Eşe dosta ihaleler verilecek.

Yolsuzluklar dağ gibi birikecek

Seçim için borçlanılan kimselere ballı ihalelerle borçlar ödenecek. Ondan sonra da gelecek seçimler için para biriktirilmek üzere yolsuzluklar yapılacak. Yine bitmeyecek, bu kez bu makamlara gelmişken para biriktirmek isteyecekler. Zenginleşmeye başlayacaklar. Yeni seçilen CHP’li belediye başkanlarından daha önce maaşlı çalışan, memur, bürokrat olarak çalışan isimlerin beş sene sonrasına bakın nasıl zenginleştiklerini göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu da öyleydi. Belediye başkanı olmadan önce parasızken şimdi bakıyorsunuz milyonluk saatler takıyor. Kendisine sorsanız ‘ben zaten tüccardım, aileden zengindim’ der. Ama belediye başkanı olmadan öncesiyle şimdiki halini karşılaştırırsanız çok anormal bir zenginleşme olduğu ortaya çıkar. Bu Beylikdüzü’nde çok konuşulur İmamoğlu hakkında. Bu dönemin CHP’nin imza attığı liyakatsizlik ve yolsuzluk dönemi olduğunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz.”

Hep şuçlular, kendileri yapar

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da tespitlerini şöyle ifade etti: “CHP’liler sürekli herkesi suçlarlar, kınarlar. Fakat bakarsınız, aynı şeyleri hep kendileri yaparlar. CHP’nin, DEM’in her zaman yaptığı şeyler bunlar. Bunlar bu iki parti için milli spor. Ortaya çıkan akraba kayırmacılığı şu ana kadar basına yansıyanlar. Bir de basına yansımayanlar var. Onlar çok daha fazla. İşin ilginç tarafı, CHP içinde de eş dost kayırmacılığını en fazla eleştiren isimlerin şimdi bu işin tam ortasında yer almasıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediyelerde akraba atamalarına karşı olduğunu açıklaması, kamuoyunun tepkisini dindirmeye yönelik bir girişimdir sadece. Özel’in açıklamalarına rağmen akraba atamaları devam ediyor. Özgür Özel’in uyarılarından sonra istifa eden kimse olmadı. Bu, Özgür Özel’i takmadıklarından değil. O da çok samimi yapmıyor çünkü bu açıklamaları. O da biliyor durumu. Vaziyeti kurtarmak için akraba atamalarının geri alınacağını açıkladı sadece.”

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