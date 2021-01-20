“Siyasetle sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı”

Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin’in yakınlarına taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, “Nur Vergin hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabb’im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın” dedi. Nur Vergin’in, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, ‘Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz’ derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, ‘Laikim ama laikçi değilim’ derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden ifadelerdi. Çünkü toplumun adeta bunlar kesiştiği noktalardı ve bu noktalarda Nur Vergin Hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan bir hocamızdı. Ben kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum ve Rabb’im taksiratını hasenata tebdil etsin diyorum. İnşallah mekanı cennet olsun diyorum”. Namazın ardından Vergin’in cenazesi Merkezefendi Camiinin avlusundaki mezarlığa defnedildi.