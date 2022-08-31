Siyasetçisin herkesten oy istiyorsun bunu anladık! Hz. Muhammed'le kıyas nedir?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'nin canlı yayınına katıldı. Perinçek burada "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirdi.

Zaman zaman ilginç söylemleriyle gündeme gelen Perinçek, burada yaptığı konuşmasında da tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız"

Vatan Partisi'nin geldiği nokta ile Hz.Muhammed dönemini karşılaştıran Perinçek, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? Hz.Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur” ifadelerini kullandı.

Perinçek'in bu açıklamasından sonra gülmesi ve alanda bulunanların alkış tutması ise dikkat çekti.

"Vatan Partisi çok hızlı büyüyor"

Vatan Partisi’nin pek çok alanda etkin bir şekilde çalıştığını anlatan Perinçek, "Yüzde 46'lık sistem dışı bir çözüm arayan kısım Vatan Partisi'yle duygusal olarak iletişime geçmiş bir kitle. Bu yüzden Vatan Partisi bu kadar hızlı büyüyor." dedi.

"Arkamıza bakarak önümüzdeki gelişmeleri göremeyiz"

Perinçek sözlerine devamla, “Dolayısıyla geldiğimiz süreçte arkamıza bakarak, önümüzdeki bir gelişmeyi hiçbir şekilde göremeyiz. Arkamızda başka bir 30 Ağustos var mı? Arkada olanlar önümüzde olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.