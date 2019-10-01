Siyaset gündemini değiştirecek açıklama! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu yeni ittifakı açıkladı

CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ittifak sorusuna "Şu an için elbette erken. Ancak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerle ittifak olabilir" şeklinde cevap verdi.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunup yönettiği Tarafsız Bölge programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni kuracağı partilerle ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin yöneltilen soruya da yanıt veren Ağrıalioğlu, bu soruya cevap vermek için henüz erken olduğunu ancak siyasette her şeyin mümkün olduğunu belirtti.

İki partinin de AK Parti'ye itiraz için kurulduğunun altını çizen Ağıralioğlu, yeni kurulacak partilerle aynı blokta olduklarına vurgu yaparak ilerleyen dönemde ittifak olabileceğini söyledi.Yavuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"3'lü ittifak olabilir"

Kağıt üzerinde durduğu gibi durmaz bu partiler. Bu bir ihtimaldir belki, şimdi belki erkendir bunu söylemek için ama evet Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi bir blok olabilir. Çünkü itiraz eden partiler AK Parti'ye itiraz için kuruluyor. Dolayısıyla onların Cumhur İttifakı'nda olmayacaklarına dair kanaat sahibiyiz. Dolayısıyla 3'lü bir ittifak olabilir. O da ikinci tur demektir belki de."