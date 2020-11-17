Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia! Mustafa Sarıgül ile CHP'li o isim beraber yürüyecek
Yeni parti için harekete geçen Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce ile hareket edeceği öne sürüldü.
Gazeteci Talat Atilla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Beysukent'te partililerle yaptığı toplantıda Muharrem İnce ile beraber olacaklarını duyurdu" dedi.
Şişli Belediye eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Beysukent'te partililerle yaptığı toplantıda Muharrem İnce ile beraber olacaklarını söyledi.
Mustafa Sarıgül ile birleşme iddialarına ilişkin, "Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Talat Atilla paylaştı
Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından "Mustafa Sarıgül az önce Beysuken'te partililerle yaptığı toplantıda Muharrem İnce ile beraber olacaklarını söyledi" sözleriyle birleşmeyi duyurdu. (Turktime)