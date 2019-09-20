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Siyaset Bilimci Doç. Dr. Barış Doster kimdir?

1973 senesinde Kars'ta dünyaya gelen Barış Doster'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Siyaset Bilimci olarak canlı yayın konuğu olup yaptığı yorumlarla dikkat çeken Barış Doster gündemi yorumluyor. Peki, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Barış Doster kimdir? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 23:23
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Barış Doster kimdir?

1973 senesinde Kars'ta dünyaya gelen Barış Doster'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Siyaset Bilimci olarak canlı yayın konuğu olup yaptığı yorumlarla dikkat çeken Barış Doster gündemi yorumluyor. Peki, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Barış Doster kimdir? İşte detaylar...

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Barış Doster kimdir?

Barış Doster, 1973 senesinde Kars'ta dünyaya geldi.

Kars Gazi İlkokulu'nu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.

1990 senesinde Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitiren Doster, 1994 senesinde de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduğu üniversitenin İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Türk siyasal yaşamı üzerine yazdığı tezle yüksek lisans, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda izlediği dış politikayı, Türk dünyasına ve mazlum milletlere dönük yaklaşımını incelediği çalışmayla da doktorasını tamamladı.

2011 senesinde siyasi tarih alanında doçent olan Barış Doster, Üniversitede okurken çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.

Türk siyasî hayatını, Türk dış politikası, milletlerarası ilişkiler konularında çok sayıda haber, söyleşi, yazı dizisi hazırladı. Çeşitli dergi ve kitaplarda makalelerinin yayınlanmasıyla birlikte, konferans ve seminerler de verdi.

Gazeteciliğe ilk adımını 1994 senesinde atan Doster, 1996- 2006 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. .

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Jeopolitik, Dış Sayfa ve Bildiren dergilerinin yazı kurulu üyeliği yaptı.

27 Ekim 2007 tarihinde Hülya Arıksoy ile nikah masasına oturdu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 23:23
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