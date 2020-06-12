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Aktüel

Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 02:32:37 -
Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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