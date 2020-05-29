Siyahi George Floyd'u boğarak öldüren polis Derek Chauvin suç makinesi çıktı
ABD'de on binlerce insanı sokağa dökecek bir skandala imza atarak siyahi George Floyd'u ensesine diziyle bastırıp öldüren polis memuru Derek Chauvin hakkında birçok şikayet olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un ensesine diziyle bastıran polis memurunun, 19 yıllık kariyeri boyunca 2 kişiye ateş açtığı ve hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.
Minneapolis Belediye Meclisi kayıtlarına göre, geçmişte bir gece kulübünde fedailik de yapan 44 yaşındaki Derek Chauvin, 2006 ve 2008 yıllarında polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişiye ateş açtı.
Chauvin'in 2006'da namlusu kesilmiş pompalı tüfekle kendilerini hedef alan bir şüpheliye ateş açan 6 polis memuru arasında yer aldığı belirtildi.
Bir bıçaklama olayının zanlısı olan Wayne Reyes'in açılan ateşte hayatını kaybettiği, soruşturma kurulunun, polislerin güç kullanımını haklı bulduğu kaydedildi.
Bundan iki yıl sonra 2008'de Chauvin'in polisin aile içi şiddet olayına müdahalesi sırasında Ira Latrell Toles'u vurduğu ifade edildi.
Kayıtlar, Chauvin hakkında 17 şikayette bulunulduğunu, 16'sında disiplin soruşturmasına gerek duyulmadığı, birine iki kınama cezasının verildiğini ortaya koydu.