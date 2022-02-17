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Kadın - Aile Siyah turp, bal kürü: Öksürüğü anında kesiyor
Kadın - Aile

Siyah turp, bal kürü: Öksürüğü anında kesiyor

Siyah turp ve bal son zamanlarda öksürük ve grip gibi bir çok sağlık sorununda kullanılan alternatif tıp yöntemleri arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 22:31:00 - 2022-02-17 23:13:36
Siyah turp, bal kürü: Öksürüğü anında kesiyor

Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır. 

Öksürük için siyah turp ve bal tarifi için malzemeler

  • 1 orta boy Siyah turp
  • 2-3 kaşık bal

Öksürük için siyah turp ve bal tarifi nasıl yapılır?

Siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak ve delmemek kaydıyla biraz kesin. İçini oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine kaliteli bir bal doldurun.

Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin. Bekledikçe, turp kendi öz suyuyla beraber bardağa akmaya başlayacaktır. Bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içmeniz yeterli olacaktır.

 

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