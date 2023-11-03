Siyah sancak neden çekildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "stratejik mesajlar içeriyor" dediği Türk donanmasının, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği tarihinin en büyük resmigeçidinin detayları ortaya çıktı. 100 gemiyle gerçekleştirilen geçit için yaklaşık 10 aydır hazırlık yapıldı. 7 bin 896 personelin görev aldığı resmigeçidi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komuta etti. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni İstanbul ile Pirireis denizaltısı, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya da törende yer aldı. Tarihi törene özgü olarak gemiler geçişlerini "nizam cumhuriyet" adı verilen düzende gerçekleştirdi. Kuvvet komutanlarının kılıçlarının kınından çıkmış olması ve Erdoğan'ın töreni izlediği alanda 'Siyah Sancak' olması ve paşaların kılıçlarını kınından çıkartması dikkat çekti. Bu semboller 'dünyaya meydan okuma' olarak yorumlandı.

Beyaz TV’de yayınlanan Ne var Ne yok programında konuşan yazar Mustafa Kurnaz siyah sancağın sırrını açıkladı.

Siyah Sancak nedir?

“Siyah sancak 1517 yılında hicazdan Türkiye’ye getirildi. Peygamberimiz döneminde siyah sancak savaştan önce açılırdı. Osmanlı her sefere gitmeden önce siyah sancağı açar ve sefere gideceğini ilan ederdi.

Kılıçlar neden kınından çıktı?

Türk devlet töresine göre eğer kılıçlar kınından çıktıysa kanlanmadan yerine girmez. Bu nedenle gök girsin kızıl çıksın derler.

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Eldivenler neden elde değil?

Bu devlet ricalinin mesaj verme yöntemidir. Eldivenlerin elde olmamasının nedeni de zaman yakın zaman çok uzakta değildir demektir.

Yazar Kürşad Berkkan’da “Allah resulü diyor ki büyük savaş yaklaştığında siyah sancak Kudüs’e iner Şam’a iner” dedi.