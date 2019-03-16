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Siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde kanalizasyon ve tarlalara atılmış siyah torbalar için 19 adet ceset bulundu

16 Mart 2019 Cumartesi 06:41
Siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde poşetler içinde 19 adet ceset bulundu. Siyah torbaların içindeki cesetlerin bir kısmı kanalizasyona diğerleri ise tarlalara atılmış şekilde bulundu. Jalisco Eyalet Başsavcısı, Ixtlahuacn kentinde bulunan Los Membrillos alanında bir kanalizasyon kanalı ve tarlalık alanından en az 19 plastik torbalanmış ceset bulundu bilgisini doğruladı.

Verilen ilk raporlarda bölgede 4 torbalanmış ceset bulunduğu iddia edilse de, aramaların genişletilmesinden sonra bölgede bulunan ceset sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Jalisco'da ortaya çıkarılan bu cesetlerle birlikte Meksika'da son 24 saatte bulunan kimliği belirsiz ceset sayısı 27'ye buluştu.

Polis, etki alanını genişletmek isteyen Jalisco Nueva Generacion Kartelinin olayla olan bağlantısı üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 06:41
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