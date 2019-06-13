Siyah noktalardan kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Siyah noktalardan kurtulmanın kalıcı bir yöntemi olmasa da uygulanacak peelingler sayesinde yeniden ortaya çıkmalarını geciktirmek mümkün. Elbette, doğru yöntemi kullanarak bu sonuca ulaşabilirsiniz. Piyasada satılan onlarca çeşit peeling ürününün aksine evde hazırlayacaklarınız hem daha ucuz hem de daha etkili olacaktır. İşte, şimdiye kadar kullandığınız yöntemleri size unutturacak üç formül...

Karbonat

Ev temizliğinden, kişisel bakıma kadar birçok konuda hanımların yardımcısı olan karbonat, siyah noktalardan kurtulmak için son derece önemlidir. 2 çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı suyu karıştırıp macun oluşturun. Hazırladığınız macunu siyan noktaların bulunduğu bölgeye masaj yaparak uygulayın. 3-4 dakikalık masajın ardından macunu en az 5 dakika cildinizde bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Bal

Siyah nokta şikayetiniz olan bölgeye ince bir tabaka halinde bal sürün. 3-4 dakika boyunca bölgeye masaj yapın. Sonrasında balın yüzünüzde en az 30 dakika kurumasını bekleyin. Yarım saatin ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Muskat

Küçük hindistan cevizi olarak da bilinen muskat yemeklere ve tatlılara ayrı bir lezzet katar. 2 yemek kaşığı sütün içerisine 1 çay kaşığı muskat tozunu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı dairesel hareketlerle sorunlu bölgeye uygulayın. Yaklaşık yarım saat sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.