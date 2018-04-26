Siyah noktalar için 5 pratik çözüm

Siyah noktalar bir çeşit sivilce türüdür ve yüzünüzdeki gözenekler kir, sebum ya da ölü hücrelerden dolayı tıkandığı zaman meydana gelir.

Genelde yüzdeki “T” bölgesinde görünürler fakat aynı zamanda yanak, sırt ve vücudun diğer bölgelerinde de sıklıkla görülebilir.

Önce küçük ve beyaz ya da sarı renkte yumrular şeklinde görülmeye başlarlar ve daha sonra oksijene maruz kalarak sonunda siyah noktalara dönüşürler.

Siyah noktalar genel olarak yağ bezeleri normalden daha fazla çalışan insanlara yani normalden daha fazla yağ üreten ciltlere etki eder. Fakat bunun bir kısıtlaması yoktur, özellikle ergenlik dönemi ve sonrası başta olmak üzere herkeste görülebilirler.

Siyah noktalar herhangi bir sağlık sorunu olarak değil de bir estetik problemi olarak görülür. Bu sebepten bir çok insan bu noktaları azaltmak ya da tamamen yok etmek için çözüm arayışlarına girmiştir.

Ticari olarak dışarıda bulabileceğiniz pahalı ve marka ürünlere alternatif olarak biz de size bugün evde hazırlayabileceğiniz siyah noktalara karşı 5 çözüm tarifi paylaşmak istiyoruz.

Her biri kolayca evde hazırlanabileceği gibi aynı zamanda cildinize zarar vermeyecek doğal malzemelerin aktif özellikleri baz alınmıştır. Rahatlıkla deneyebilirsiniz!

1. KARBONAT VE TARÇIN



Karbonat ve tarçının karışımı hem sıkıştırıcı hem de antibakteriyel özelliklere sahiptir, siyah noktaların varlığını azaltmak için garanti çözümlerden biridir.

Bu karışıma ek olarak limon suyu ve bal da ekleyebilir, bu sayede karışımın temizleyici ve yeniden canlandırıcı etkilerini güçlendirebilirsiniz.

Malzemeler

2 yemek kaşığı karbonat (20 g)

1 çay kaşığı toz tarçın (5 g)

Yarım (1/2) limon

5 yemek kaşığı bal (125 g)

Nasıl hazırlamalı?

Tüm malzemeleri bir kap içerisine ekleyin ve kalın bir hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüzünüzdeki ilgili bölgelere uygulayın, yaklaşık 10 dakika bekletin ve sonrasında yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Bu yöntemi haftada 3 kere tekrar edin.

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2. PAPAYA

Papaya içeriğinde papain adı verilen bir enzim bulundurur ve bu enzim cildin pH değerinin dengelenmesine ve fazla yağın azaltılmasına yardımcı olur.

Papayayı maske olarak kullandığınızda ciltteki hücrelerin yenilenmesine, ölü hücrelerin atılmasına ve gözeneklerinizin yeniden açılmasına yardımcı olarak sizi yeniden pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşturur.

Malzemeler

1 dilim papaya

1 çay kaşığı tuz (5 g)

Nasıl hazırlamalı?

Dilim papayayı rendeleyin ve tuz ile birlikte karıştırın.

Karışımı yüzünüze dairesel masaj uygulayarak sürün ve 10 dakika boyunca bekletin.

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve bu uygulamayı haftada 4 kereye kadar yapın.

3. YULAF EZMESİ

Tüm cilt türlerine uyumlu olan yulaf ezmesi içerdiği cilt kalitesini iyileştiren besinleriyle tam bir doğal cilt bakımı ürünüdür.

Fazla yağın emilimine yardımcı olarak siyah noktaların azaltılmasını ve daha taze bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Malzemeler

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi (40 g)

2 yemek kaşığı sade yoğurt (30 g)

1 yemek kaşığı limon suyu (10 ml)

Nasıl hazırlamalı?

Tüm malzemeleri küçük bir kap içerisinde krem kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Gece olduğunda bu maskeyi nazik bir dairesel masaj uygulayarak yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca bekletin.

Yüzünüzü yıkayın ve normal yüz tonerinizi uygulayın.

Siyah noktaları elimine etmek için bu karışımı her gün uygulayın.

4. ELMA SİRKESİ



Elma sirkesinin içeriğindeki asidik ve antiseptik bileşimler ciltteki fazla yağların önüne geçerek sivilce ya da siyah nokta oluşumunu engeller.

Normal kullanımda, gözeneklerinizin boyutunu küçülterek lekeleri ortadan kaldıracak ve cildinizi yeniden pürüzsüz hale getirecektir.

Malzemeler

4 yemek kaşığı elma sirkesi (40 ml)

1 yemek kaşığı mısır nişastası (10 g)

Nasıl hazırlamalı?

Elma sirkesini mısır nişastası ile doğal krem kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.

Kuruduğu zaman, yüzünüze nazikçe masaj yaparak ılık suyla yıkayın.

Bu yöntemi her gün uygulayın.

5. NOHUT UNU

Bu çok az bilinen bir yöntem olsa da, nohut unu besin değeri bakımından oldukça zengindir ve cildinizin kalitesini arttırmaya yardım edecektir. Fazla yağların emilimini sağlayarak ölü hücreleri ortadan kaldıracak ve gözeneklerinizi yeniden açacaktır.

Aynı zamanda yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için de alternatif olarak kullanılabilmektedir.

Malzemeler

2 yemek kaşığı nohut unu (20 g)

1 çay kaşığı toz zerdeçal (5 g)

5 yemek kaşığı sade yoğurt (75 g)

Nasıl hazırlamalı?

Tüm malzemeleri bir kase içine ekleyin ve pürüzsüz bir macun kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze uygulayın ve 30 dakika kadar bekletin.

Yüzünüzü yıkamadan önce ölü hücrelerin pul pul dökülmesi için yüzünüze nazik bir dairesel masaj uygulayın.

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve bu yöntemi haftada en az 3 kez tekrar edin.

Son olarak, yukarıdaki hangi yöntemi uygularsanız uygulayın bunu iyi bir cilt bakımı ile ve kurutucu toner kullanımıyla tamamlamayı unutmayın.