Siyah noktalar için 5 doğal tedavi

Siyah noktalar bir çeşit sivilce türüdür. Yüzünüzdeki gözenekler kir, sebum ya da ölü hücrelerden dolayı tıkandığı zaman meydana gelir

Siyah noktalar genelde yüzdeki "T" bölgesinde görünürler fakat aynı zamanda yanak, sırt ve vücudun diğer bölgelerinde de sıklıkla görülebilir.

Önce küçük ve beyaz ya da sarı renkte yumrular şeklinde görülmeye başlarlar. Ardından oksijene maruz kalarak siyah noktalara dönüşürler.

Siyah noktalar genel olarak yağ bezleri normalden daha fazla çalışan insanlara, yani yağlı ciltlere etki eder. Fakat bunun bir kısıtlaması yoktur, özellikle ergenlik dönemi ve sonrası başta olmak üzere herkeste görülebilirler.

Siyah noktalar herhangi bir sağlık sorunu olarak değil de bir estetik problemi olarak görülür. Bu sebepten birçok insan bu noktaları yok etmek için çözüm arayışlarına girmiştir.

1- Karbonat ve tarçın

Karbonat ve tarçın karışımı hem sıkıştırıcı hem de antibakteriyel özellikleresahiptir. Siyah noktaların varlığını azaltmak için garanti çözümlerden biridir.

Bu karışıma limon suyu ve bal da ekleyerek karışımın temizleyici ve yeniden canlandırıcı etkilerini güçlendirebilirsiniz.

Malzemeler

2 yemek kaşığı karbonat (20 g)

1 çay kaşığı toz tarçın (5 g)

Yarım limon

5 yemek kaşığı bal (125 g)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kabın içine koyun ve kalın bir hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüzünüzdeki siyah noktaların üzerine sürün.

Yaklaşık 10 dakika bekletin ve sonrasında yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Bu yöntemi haftada 3 kere tekrar edin.

2- Papaya

Papaya içeriğinde papain adı verilen bir enzim bulundurur ve bu enzim cildin pH değerinin dengelenmesine ve fazla yağın azaltılmasına yardımcı olur.

Papayayı maske olarak kullandığınızda ciltteki hücrelerin yenilenmesine, ölü hücrelerin atılmasına ve gözeneklerinizin yeniden açılmasına yardımcı olarak sizi yeniden pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşturur.

Malzemeler

1 dilim papaya

1 çay kaşığı tuz (5 g)

Hazırlanışı

Dilim papayayı rendeleyin ve tuzla karıştırın.

Karışımı yüzünüze dairesel masaj uygulayarak sürün ve 10 dakika boyunca bekletin.

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve bu uygulamayı haftada 4 kereye kadar yapın.

3- Yulaf ezmesi

Tüm cilt türlerine uyumlu olan yulaf ezmesi, içerdiği cilt kalitesini iyileştiren besinleriyle tam bir doğal cilt bakımı ürünüdür.

Fazla yağın emilimine yardımcı olarak siyah noktaların azaltılmasını ve daha taze bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Malzemeler

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi (40 g)

2 yemek kaşığı sade yoğurt (30 g)

1 yemek kaşığı limon suyu (10 ml)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri küçük bir kap içerisinde krem kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Akşamları bu maskeyi nazik bir dairesel masaj uygulayarak yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca bekletin.

Yüzünüzü yıkayın ve normal yüz tonerinizi uygulayın.

Siyah noktaları yok etmek için bu karışımı her gün uygulayın.

4- Elma sirkesi

Elma sirkesinin içeriğindeki asidik ve antiseptik bileşimler ciltteki fazla yağların önüne geçerek sivilce ya da siyah nokta oluşumunu engeller.

Normal kullanımda, gözeneklerinizin boyutunu küçülterek lekeleri ortadan kaldıracak ve cildinizi yeniden pürüzsüz hale getirecektir.

Malzemeler

4 yemek kaşığı elma sirkesi (40 ml)

1 yemek kaşığı mısır nişastası (10 g)

Hazırlanışı

Elma sirkesini mısır nişastası ile doğal krem kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Bu karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika kadar bekletin.

Kuruduğu zaman yüzünüze nazikçe masaj yaparak ılık suyla yıkayın.

Bu yöntemi her gün uygulayın.

5- Nohut unu

Bu az bilinen bir yöntem olsa da, nohut unu besin değeri bakımından oldukça zengindir ve cildinizin kalitesini arttırmaya yardım edecektir.

Fazla yağların emilimini sağlayarak ölü hücreleri ortadan kaldıracak ve gözeneklerinizi yeniden açacaktır.

Aynı zamanda yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için de alternatif olarak kullanılabilmektedir.

Malzemeler

2 yemek kaşığı nohut unu (20 g)

1 çay kaşığı toz zerdeçal (5 g)

5 yemek kaşığı sade yoğurt (75 g)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kâse içine ekleyin ve pürüzsüz bir macun kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze uygulayın ve 30 dakika kadar bekletin.

Yüzünüzü yıkamadan önce ölü hücrelerin pul pul dökülmesi için yüzünüze nazik bir dairesel masaj uygulayın.

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve bu yöntemi haftada en az 3 kez tekrar edin.

Son olarak, yukarıdaki hangi yöntemi uygularsanız uygulayın bunu iyi bir cilt bakımı ve kurutucu toner kullanımıyla tamamlamayı unutmayın.