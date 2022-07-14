Siyah maske nedir? Faydaları nelerdir? Siyah noktaları geçiren doğal maske tarifi

SİYAH MASKE NEDİR?

Piyasada satılan siyah maskeler; binlerce yıldır toprağın altında kalan polifenollerin doğal yapısını bozmadan işlenerek maske haline getirilmesiyle oluşur. Çeşitli dermatolojik testlerden geçirilerek üretilen siyah maskeler çoğu cilt tipine uygundur ve rengini doğal özütlerden alır.

Kömür maskesi son zamanların en popüler yüz maskelerindendir. Ancak bu maske isminde geçen kömür, sobada yaktığımız veya mangalda kullandığımız kömür değildir. Kömür maskesinin diğer isimleri “siyah maske” ve “karbon maskesi”dir.

Kömür maskesi son zamanların en popüler yüz maskelerindendir. Ancak bu maske isminde geçen kömür, sobada yaktığımız veya mangalda kullandığımız kömür değildir. Kömür maskesinin diğer isimleri “siyah maske” ve “karbon maskesi”, "aktif karbon maskesi"dir.

Kömür maskesinde kullanılan kömür aktif kömürdür, bu maddenin diğer adı aktif karbondur. Aktif karbon (aktif kömür) tıbbi bir maddedir. Bu madde laboratuvar ortamında üretilir. Ayrıca aktif kömür doğada bulunmaz. Kömür maskesinde kullanılan aktif kömür, Hindistan cevizi kabuğu, bambu, odun, fındıkkabuğu gibi maddelerin yüksek ısı kullanılarak laboratuvar şartlarında oluşturulması ile meydana gelir. Kömür maskesi yapmak için kullanacağınız “aktif kömür” ü eczanelerden veya internet üzerinden temin edebilirsiniz. Ancak eczaneden almanız daha güvenli olacaktır.

Kömür maskesi yapmak için dilerseniz aşağıda bildireceğimiz kömür maskesi tarifleri yapabilir, yahut eczaneden, kozmetikçilerden kömür maskesini hazır olarak satın alabilirsiniz.

Kömür Maskesi Nasıl Yapılır?

1 tatlı kaşığı aktif karbon

1 çay kaşığı bal veya 1 tatlı kaşığı aloe vera jel

2 tatlı kaşığı su

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın cildinize sürün. 10 dk bekletip suyla cildinizi yıkayın.

1/2 çay kaşığı aktif karbon (Eczaneden temin edebilirsiniz)

1/2 çay kaşığı bentonit kili

1/4 çay kaşığı hindistan cevizi yağı (Erimiş ya da yumuşak olabilir)

1/4 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı su

Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Ancak bunun için metal kap kullanmayın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayıp 10 dk bekletin. Ardından suyla durulayın. Bu maskeyi yaparken giysinize sıçramamasına özen gösterin, çünkü elbisede lekeye sebep olabilir.

Kömür Maskesi Ne Zaman Kullanılır?

Kömür maskesi her ne kadar çok faydalı bir maske olsa da her gün bu maskeyi yapmamız cildimize zarar verebilir. Bu nedenle kömür maskesinin haftada bir gün kullanılması önerilir. Ancak yağlı cildinize varsa haftada 2 kullanabilirsiniz.

Cildinize hassassa ve kömür maskesinin yüzünüzde, cildinizde alerjiye neden olabileceğinden şüpheleniyorsanız kömür maskesini kullanmadan önce alerji testi yapabilirsiniz. Bunun için maskeyi hazırladıktan sonra yüzünüze bu maskeyi sürmeden önce bileğinizin iç kısmına bir miktar bu maskeden sürün. 1 saat içinde sürdüğünüz bölgede şişlik, kızarıklık, kaşıntı vb belirtiler ile karşılaşırsanız bu maske sizin için uygun değil anlamına gelir.

SİYAH MASKENİN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah maske öncellikle ilk yarım saat çok etkilidir.

*İçeriğinin doğal polifenoller, çinko, kalsiyum ve potasyum mineralleri ve vitaminlerinden oluşması tercih sebebidir.

*Sivilce ve siyah noktaları önlemektedir.

*Nem dengesini sağlayarak kan dolaşımını arttırır.

*İltihap ve ödem giderici etkisi vardır.

*Yaşlılık etkilerini azaltır.

*Cildi yeniler.

*Ciltte detoks etkisi yaratır.

*Ciltte tazelenmeye neden olur ve hafif bir his veriri.

*Ölü hücrelerden temizlediği ciltte sıkılaşmaya neden olur.

SİYAH MASKE NASIL KULLANILIR?

Öncelikle kullanım öncesi cildinizi iyice temizlemelisiniz. Maskeyi göz ve dudak çevresi açık kalacak şekilde yüzünüze sürün. Maskeyi sürdükten sonra en fazla 30 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile yıkayın. Uyarılar: Maske uygulamasının hemen ardından makyaj yapılmamasını tavsiye edilir. Haftada iki ya da üç kere uygulayabilirsiniz.

SİYAH MASK KULLANIMINDAN SONRA CİLDİNİZDE NELER OLUR?

Siyah maskenin etkilerini kaç kullanımdan sonra görebileceğiz soruları da hemen herkesin aklında. İşte siyah maskenin uygulamalar sonrasındaki etkileri…

1.uygulama; Siyah maskeyi ilk uyguladığınızda, ciltteki gözenekleri açarak siyah noktaların yüzeye çıkmasını sağlayacaktır. Cildin temiz ve parlak bir görünüm alması da il uygulama sonrası görülecek olan etkilerden biridir. Ayrıca cilt tonunu da düzeltip dengeleyecektir.

2. uygulama; Cildiniz siyah noktalardan büyük ölçüde arınmış olacak. Varsa akne ve iltihaplanmalarda da iyileşme sağlanacaktır. Daha pürüzsüz ve lekesiz bir cilt olmaya başlayacaktır. Etkilerin yavaş yavaş görüldüğü bu aşama canlı bir cilde sahip olursunuz.

3 uygulama; Siyah nokta sorunu ortadan kalkarken ciltte gözle görülür bir şekilde düzelme olduğu fark edilir. Lekeler ve akneler çok ciddi bir şekilde iyileşir. Sıkılaşma belirginleşir. Özellikle göz ve alın çevresindeki kırışıklık azalır.