Siyah çayın demi nasıl değerlendirilir? Demlikte kalan çayı değerlendirmenin 8 yolu

Türk kültürünün en önemli içeceği çay; samimiyetin, tatlı sohbetlerin simgesidir desek haksız sayılmayız. Yemeklerden sonra, tatlılar ve tuzlularla, her an içilebilen çayı bitiremediğinizde, artan çayı birçok alanda değerlendirebilirsiniz.

Demlikte kalan çayı değerlendirmenin 8 yolu

1-Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıldıyor

2-Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun.

3-Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanabilirsiniz

4-Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görür.

5-Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.

6-Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.

7-Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.

8-Demlikte kalmış çay posalarını kurutup, bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin. Kokudan eser kalmayacaktır.

Çay Demi Nasıl Değerlendirilir?

Gözler

Kuruyan ya da kaşınan gözlere hatta göz iltihabına çay ile çözüm bulabilirsiniz. Kullandığınız poşet çayları soğuduktan sonra 10 dakika boyunca gözlerinizin üzerinde bekletin. Bu işlemi sabah akşam tekrar edin. Faydasını göreceksiniz.

Kötü Kokular

Balık yedikten ya da pişirdikten sonra elinizde kalan balık kokusundan rahatsız oluyorsanız çay, kötü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Elinizi soğuk demli çayla güzelce yıkayın. Kokudan nasıl arındığını göreceksiniz.

Boğaz Ağrıları

Boğaz ağrılarınız için ılık çay için ve boğazınızı yumuşatın. Sonrasında artan çayın posasını iyice süzdürün ve soğumaya bırakın. Soğuk çayla yapacağınız ağız gargarası hem boğazınıza iyi gelecek hem de ağzınızın içinde oluşan kötü kokuları ortadan kaldıracaktır.

Yaralar

Bir yerinizi mi kestiniz? Mikrop kapacak diye endişelenmeyin. Pamuğun üzerine artançaydan biraz dökün ve yaranıza iyice bastırın. Hem kanamanız duracak hem de yaranız temizlenecektir.

Ayak bakımı

Gün boyu bir sürü işle uğraşıyor ve yoruluyorsanız, ayaklarınızı çayla dinlendirebilirsiniz. Ilık çay dolu bir leğenin içinde ayaklarınızı 10 dakika bekletin. Çay sizi hem dinlendirecek hem de kokudan eser bırakmayacaktır. Aynı şekilde demlenmiş poşet çayları ayakkabınızın içinde de bekletebilirsiniz. Tüm kokuyu yok edecektir.

Buzdolabı Kokusu

Artan çay posasını iyice kurutun ve poşetlere koyarak buzdolabının raflarına yerleştirin. Bu sayede buzdolabınızda oluşan kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.