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Siyah çayı anlamlandıran bergamotun faydaları ağızları açık bırakıyor!

Genellikle siyah çaya aroma veren bergamotun sağlığa olan faydalarını öğrendiğinizde hemen en yakın aktara gidip bu hoş kokulu üründen satın almak isteyeceksiniz.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59
Siyah çayı anlamlandıran bergamotun faydaları ağızları açık bırakıyor!

Asıl vatanı Hindistan olan ülkemizde ise Doğu Akdeniz'de yetişen bergamot ağacının meyvesine de aynı isim verilir. Yeşil limonlara benzeyen bergamot hoş rayihasıyla kendini hemencecik belli eder. Genellikle siyah çaya lezzet verdiğini düşündüğümüz bergamotun hem yaprağı hem meyvesi hem de bu ağaçtan elde edilen yağı son derece faydalıdır. Gelin bu bitkinin faydalarını yakından öğrenelim.

Bergamot çayının faydaları nelerdir?

Sakinleştirir

Bergamot çayı sakinleştirici özelliğe sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalar da bergamotun bu özelliğini kanıtlamıştır. Depresyon, stres ve kaygı hallerindeyken bergamot çayının gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Fazlalıklarınızdan kurtulun

Hoş rayihasıyla dikkat çeken bergamot metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Bu nedenle günde bir-iki fincan bergamot çayıyla fazlalıklarınızdan hızlıca kurtulmanız mümkün.

Zinde hissedersiniz

Bergamot az miktarda kafein içerir. Bu nedenle içeceğiniz bir fincan bergamot çayı kendinizi daha enerjik hissetmenize yardım edecektir.

Kalp dostu

Yapılan bilimsel çalışmalar bergamotun kötü kolesterolü düşürdüğünü ispatlamıştır. Çalışmaların ışığında bergamotun kalp ve damar sağlığı için son derece faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Yaşlanmaya son (!)

İçerdiği antioksidanlar nedeniyle bergamot cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçerdiği C vitamininin de etkisiyle bergamot bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemi için önemli

Bergamot çayının metabolizmayı hızlandırdığını söylemiştik. Bu sebepten dolayı bergamot sindirim sistemini de düzene sokar. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için bergamot çayı iyi bir alternatif oluşturur.

Grip düşmanı

Bergamot içerdiği vitamin ve minareller sayesinde grip virüsleriyle mücadele etme özelliği gösterir. Anti-viral özellik taşıyan bergamotu özellikle kış aylarında evlerden eksik etmemek son derece önemli.

Kanserle savaşır

Yapılan bilimsel çalışmalar bergamotun birçok kanser türüne karşı vücudu koruduğunu kanıtlamıştır.

Bergamot çayı nasıl hazırlanır?

  • Malzemeler:
  • 1 yemek kaşığı bergamot
  • 1 fincan su

Aktardan bergamotun kurutulmuş yaprakları, meyvesi ve tohumlarının bulunduğu çaylardan satın alabilirsiniz. Aldığınız bu kurutulmuş bergamotu kaynamış suyun içerisine ekleyip, 5 dakika demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra süzdüğünüz çayı tarçın ve balla lezzetlendirerek tüketebilirsiniz.

Bergamot yağının faydaları nelerdir?

Bergamot yağı antibakteriyel ve antienflamatuar özellik taşır. Bu nedenle akne tedavisinde bergamot yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Bergamot çayı gibi bergamot yağı da stresle savaşma konusunda çok etkilidir. Bergamot yağını koklamak ya da bu etkili yağ ile masaj yapmak sizi bir hayli sakinleştirecektir.

Ağrı kesici özelliği olan bergamot yağını sorun yaşadığınız bölgeye uygularsanız kısa sürede rahatladığınızı fark edeceksiniz. Özellikle de migren ataklarında bergamot yağı bir hayli etkilidir.

Bergamotun zararları nelerdir?

Bergomat yağı bazı cilt tiplerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle bergamot yağını uygularken içerisine hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı ekleyebilirsiniz. Böylelikle bergamot yağı seyreltilmiş olur ve cilt sorunlarına yol açmaz.

Aman dikkat!

Gebelik döneminde bergamot çayı kesinlikle tüketilmemelidir. Bergamot çayı her gün tüketiliyorsa 1 haftanın sonunda bu çaya en az bir hafta ara vermek son derece önemlidir. Çünkü bu çayın fazlası çeşitli sorunlara yol açabilir. Aşırı bergamot tüketimi kadınlarda adet düzensizliğine yol açar. 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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