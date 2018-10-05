THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Siyah beyazlıları rahatlatan haber! UEFA...

Birçok kulübün ödeme sıkıntısı yaşadığı dönemde elini cebine atan siyah-beyazlılar, 97 milyon liralık bir kaynak buldu, personele olan borcu kapadı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:31
Siyah beyazlıları rahatlatan haber! UEFA...

Beşiktaş Yönetimi üzerine düşeni yerine getirdi, takıma rahat nefes aldırdı. Siyah-beyazlılar, 97 milyon liralık bir ödeme yaparak eylül ayı sonuna kadar olan tüm mali yükümlülüğünü yerine getirdi.

Yeni sezonda Avrupa ve ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda bir yol haritası belirleyen Beşiktaş Yönetimi, UEFA'ya karşı olan sözlerini de bu şekilde tutmuş oluyor. Finansal Fair Play ile ilgili yapılan eylül incelemesinden geçebilme adına ağustos ve eylül maaşlarını ödeyen yönetim, bu şekilde edimlerini yerine getirmiş oldu.

Toplamda 97 Milyon lira ödeyerek, böylesine kur dalgalanmasının yaşandığı bir ortamda önemli bir sorunu çözmüş olan Beşiktaş Yönetimi, sonraki aylarda da mümkün olabildiği kadar sıkıntı yaşanmaması için, şimdiden ekonomik tedbirler almaya çalışacak. Birçok kulübün ödeme sıkıntısı yaşadığı bir dönemde alacakların tamamını hesaplarında gören ve bunun sevincini yaşayan Beşiktaşlı futbolcular da, kulübün yasal sınırlar içerisinde gecikmesini de olağan karşılıyor

Oyuncu transferleri, sponsorluk ve kredi anlaşmalarıyla, ekonomik çarkı çevirmeye çalışan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, tüm alacakların ödenmesinden sonra yakın zamanda takımla bir araya gelerek, toplantı yapacağı öğrenildi. Yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Orman'ın, futbolculardan ise saha içerisinde daha fazla özveri isteyeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:31
  1. beşiktaş
  2. uefa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez
    1. Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez
    2. Trump o günü bekliyordu! Belli oluyor
    3. Beyin yorgunluğu için...
    4. Bebeğinizi büyütürken ezberi bırakın
    5. Hamur açarken başınıza iş açmayın
    6. Çocukların kavgalarında hakem rolü..
    7. Rus şirket: Teknolojimizi çaldılar!
    8. Seferler iptal edildi!
    9. Ev hanımı olmak çok zor zanaat
    10. Ayakkabılar mikrop yuvası
    11. Her gecenin bir sabahı vardır
    12. Bitkiler duruma göre zararlı da..
    13. Adana'da otomobil tırla çarpıştı,..
    14. Horlama n’olur!..
    15. PKK'ya 7 ilde operasyon! Çok sayıda..
    16. TBMM Başkanı Binali Yıldırım HSK..
    17. Kulak ağrısının sebebi nedir?
    18. Batman'da teröre lanet yürüyüşü..
    19. Banyo duvarlarına kağıt kaplama olur mu?
    20. Tokat’ta katil arıların vahşi yaşam..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı