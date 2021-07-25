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Sağlık Sivrisinekten kurtulmanın doğal yöntemleri nelerdir?
Sağlık

Sivrisinekten kurtulmanın doğal yöntemleri nelerdir?

Yaz mevsimin en kötü yanı şüphesiz sivrisineklerdir. Bünyelerinde bir sürü ölümcül virüs ve hastalık taşıyan sivrisinekler, insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmektedir. İnsanlar sivrisinekten korunmanın doğal yöntemlerini araştırmakta. Peki, sivrisinekten kurtulmanın doğal yöntemleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 16:33:00 -
Sivrisinekten kurtulmanın doğal yöntemleri nelerdir?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinekler de ortaya çıkmaya başladı. Sivrisinek ısırıkları, kaşıntı, yara gibi istenmeyen cilt sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sivrisinekleri doğal yöntemler kullanarak uzaklaştırmak mümkün. İşte sivrisinekten kurtulmanın doğal yolları…

Sivrisinekten kurtulmanın doğal yöntemleri nelerdir?

1-Bir bardağa su doldurarak içerisine biraz nane yaprağı biraz da limon suyu sıkarak sivrisineklerden kolayca kurtulabilirsiniz. İsterseniz bu karışımı vücudunuza sürerek de sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

2- Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar.

3- Lavanta, portakal kabuğu, çay ağacı, kedi nanesi, limon, defne ve okaliptüs, sivrisineklerin kokusundan hoşlanmadığı yağlar arasında.

4- Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika’da yapılan araştırmalarda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşamadığı tespit edildi.

5- Odanın penceresinin önüne içine sirke ilave edilmiş bir bardak su koyarsanız sivrisinekler odanızdan uzaklaşacaktır. Sirke güçlü bir sivrisinek kovucu görevi görür.

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