0553 313 94 23

"Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor"

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Aslı Gelincik:- "Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar"- "Sivrisinek türleri içinde sadece dişi olanlar, üremek için kana ihtiyaç duyduğu için insanları ısırır"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:04
"Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor"

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aslı Gelincik, "Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar." dedi.

Gelincik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivrisineklerden sadece dişilerin üremek için kana ihtiyaç duyduğundan insanları ısırdığını bildirdi.

Sivrisineklerin seçici olabildiğini ifade eden Gelincik, "Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar. Özellikle 0 kan grubuna sahip bireyler ve yüksek miktarda ürik asit, laktik asit ve amonyak yayan insanlar onların en çok tercih ettiği gruplar içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

Koyu renkli kıyafetler giyilmesinin sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığını artırdığını anlatan Gelincik, bunun ise koyu rengin ısıyı emmesi ve muhafaza etmesinde kaynaklandığını belirtti.

- "Sivrisineğin ısırdığı yere fiske vurun"

Prof. Dr. Gelincik, sarımsak, B vitamini takviyeli gıdalar, vanilya kokularının da sivrisinekleri çeken etmenler arasında yer aldığına işaret etti.

Sivrisinek ısırıklarında kaşıntının o bölgedeki iltihabi reaksiyonu şiddetlendirdiğini bildiren Gelincik, şunları kaydetti:

"Bu yüzden mümkün olduğunca kaşınmaktan kaçınmak gerekiyor. Kaşınma yerine o bölgeye basit tokat tarzında fiskeler vurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca bölgeye lokal buz tatbiki, ağızdan alınan antihistaminik ilaçlar, daha inatçı durumlarda ağızdan alınan ya da lokal tatbik edilen kortizon yararlı olur. Isırık sonrasında ateş, ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi ciddi bulgular gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:04
  1. Alerji
  2. Prof. Dr. Aslı Gelincik
  3. sivrisinek
  4. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çomaklı’nın İzmir’in Kurtuluşunun 97. yılı mesajı
    1. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    2. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    3. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    4. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    5. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    6. Sokakta satranç var
    7. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    8. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    9. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    10. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    11. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    13. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    14. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    15. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    16. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    17. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    18. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    19. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    20. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    21. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    22. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    23. Başkan Matlı Kiev`de
    24. Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders..
    25. Citroën büyümede Türkiye’ye güveniyor!
    26. Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır..
    27. Trakya Üniversitesi Uluslararası..
    28. Antalya'da öldü sanılarak morga..
    29. Endonezya'dan Malezya'ya yayılan..
    30. e-okul sistemine nasıl girilir? e-okul..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!