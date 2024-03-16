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Siyaset Sivrisinekle bile mücadele edemeyen Ekrem’le mi depreme hazırlanacağız?
Siyaset

Sivrisinekle bile mücadele edemeyen Ekrem’le mi depreme hazırlanacağız?

Yeniakit Publisher
2024-03-16 09:51:00 -
Sivrisinekle bile mücadele edemeyen Ekrem’le mi depreme hazırlanacağız?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sivrisinekle bile mücadele edemeyen Ekrem’le mi depreme hazırlanacağız?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Depreme hazırlıktı.

Kentsel dönüşümdü..

Sel baskınlarının sıfır diyebileceğimiz bir seviyeye indirecek altyapı çalışmalarının hızlandırılması idi.

Onlarca yıl ihmal edilip, AK Parti’nin son 10 yılında büyük bir hızla yapılmaya başlanan metro sayısını ve uzunluğunu artırma idi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Metrobüs hatlarının artırılmasıydı.

İstanbul’un tümden trafik sorununun çözümüydü..

Park sorununun halledilmesiydi.

İstanbullunun su sorununun çözümü, evimizdeki musluklardan su içmeyi boşverin, en azından çayda kullanacağınız, zaten kaynadığı için çok da sorun oluşturmaması gereken suyun yeterli temizlikte olmasıydı..

İstanbulluları daha modern hizmetlerle buluşturmaktı.

Derken..

Biz bunların hiçbirisinde, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, bir ilerleme göremediğimiz gibi..

Birçok alanda geriye gidişler de yaşandı..

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