Sivrisinek şişkinliğine ne iyi gelir? Sivrisinek şişkinliği nasıl geçer? Sivrisinekten nasıl korunulur?

İstanbul’da yaz aylarının en büyük korsusu olan sivrisinekler vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor. Eyüpsultan, Kartah, Ataşehir gibi ilçelerde bir hayli sık görülen, ısırdığı bölgelerde kızarıklık ve şişkinlik yapan sivrisineklerden şikayet eden vatandaşlar, yetkililerin hemen önlem almasını istiyor.

Sivrisinek kaşıntısına ne iyi gelir?

Sivrisinek ısırıkları 1-2 gün içerisinde geçme eğilimindedir. Bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir. Sivrisinek kaşıntılarında, eczanelerde satılan ve cilt yüzeyine uygulanan topikal anti-histaminik kremler, kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir.

Sivrisinek ısırığına doğal çözümler neler?

Sivrisinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra, evde bulunan malzemelerden doğal çözümlerden yararlanabilirsiniz.

Çay poşetleri sivrisinek ısırığından nasıl korur?

Siyah ve yeşil çay poşetleri şişmeyi geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız, soğutucu etkiden de yararlanabilirsiniz.

Aloevera sivrisinek ısırığından nasıl korur?

Aloe veranın anti-enflamatuvar etkisi yüzünden kullanım alanı çok geniştir. Evinizde bulundurduğunuz aloe vera bitkisinin yaprağının içerisinde bulunan jeli, ısırılan yerin üzerine sürebilirsiniz.

Sarımsak sivrisinek ısırığından nasıl korur?

Sarımsağın yara iyileştirici ve antiviral özelliği uzun süredir bilinmektedir. Fakat sarımsak cilde doğrudan uygulandığında, cildi irrite edip daha fazla enflamasyona yol açabilir. Bu nedenle kıyılmış sarımsağı hindistan cevizi yağı gibi hafif bir yağ ile seyreltip ısırılan yere uygulayabilirsiniz.

Yulaf ezmesi sivrisinek ısırığından nasıl korur?

Yulaf ezmesi, böcek ısırıklarını, alerjik reaksiyonları, su çiçeği ve kuru cildi yatıştırmaya yardımcı olan özelliklere sahiptir. İnce yulaf ezmesine biraz su ekleyip maske haline gelen karışımı etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. 15 dakika sonra ılık suyla yıkadıktan sonra bir kremle nemlendirebilirsiniz. Bu karışıma antibakteriyel etkisi nedeniyle bal da eklenebilir. Bal daha fazla sivrisinek çekebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Fesleğen sivrisinek ısırığından nasıl korur?

Cildi fesleğen ile ovmak sivrisinek ısırığına karşı yapılabilecek başka bir doğal uygulamadır. Fesleğen kaşıntılı cildi rahatlatabilecek kimyasal bileşiklere sahiptir. Fesleğen yağını losyon olarak uygulayabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Kendi karışımınızı yapmak için, 2 bardak su ve yaklaşık 15 gram kuru fesleğen yaprağı kaynatın. Karışım soğuduktan sonra, karışıma batırdığınız pamuğu etkilenen bölgeye sürün. Daha acil bir tedavi için taze fesleğen yaprağı doğrayın ve cildinize sürün.