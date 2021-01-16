  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sivrisineğin koklama duyusundan kanser dedektörü geliştirildi
Dünya

Sivrisineğin koklama duyusundan kanser dedektörü geliştirildi

Japon araştırmacılar sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:05:00 -
Sivrisineğin koklama duyusundan kanser dedektörü geliştirildi

Japonya'da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan "oktenol" kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.

Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen "oktenolü" tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.

Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki "oktenolü" 10 dakika içinde saptayabildi.

Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.

ABD'deki dergide yayımlandı

Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor.

Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylelikle koku saptanıyor.

Araştırmanın detayları ABD'den Bilimsel İlerlemeler Dergisinde yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara
Dünya

Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara "Köpek gibi aşı olacaklar" imasıyla hakaret! "Onlara yaşama şansı verilmeyecek"

Daha önce birçok kez vatandaşlara hakaret eden ancak yargı tarafından haddi bildirilmediği için cesaret bulan, profesörlüğü dışında 'basit'l..
Yeni Akit'i hedef alan Odatv'nin 'Selçuk Özdağ'la ilgili haberine yalanlama
Medya

Yeni Akit'i hedef alan Odatv'nin 'Selçuk Özdağ'la ilgili haberine yalanlama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı ‘Yandaş medyada saldırı sessizliği’ başlığı ile Yeni Akit'in görmed..
Emekli Tümgeneral açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale uçaklarını alması dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Emekli Tümgeneral açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale uçaklarını alması dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul etti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay