"Sivilleri vurun, halk oraya toplanınca bir daha vurun" rezilliği

Katıldığı canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimini değerlendiren eski milletvekili Sinan Oğan, Ermenilerin yıkımına ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Ermenilerin büyük bir yıkım içinde olduklarını belirten Oğan, "Ermeniler Dağlık Karabağ meselesinde forumlarda yazıyorlar. Birincisi, Ermeni toplumunda büyük bir yıkım var ve bu psikolojik yıkım, Ermeni iktidarını da çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Onlarda da zaten benzer bir yıkım var ve şunlar ifade ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakıyorsunuz önünde doktor, profesör, öğretmen ünvanı olan insanlar şunu öneriyor bu forum sitelerinde.. Niye ciddiye alıyorsunuz diyeceksiniz. Bir tane olsa almazsınız ama çok sayıda var. Diyorki 'Gence gibi sivil yerleşim yerlerine ilk bombayı attıktan sonra, toplananlara ikinci bombayı atın.' diyorlar. Bu kadar ciddi psikolojik bir yıkım halindeki bir toplulukla karşı karşıyayız. Şunları söylüyorlar 'Madem Karabağ'da biz yeniliyoruz, intikamını Türk ve Azerbaycanlı diplomatlara saldırarak alalım.' diyorlar. Bunun dikkate alınması gereken bir tehdit olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivil yerleşimlere top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 61 sivil hayatını kaybetti, 282 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.