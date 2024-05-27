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Gündem Sivilleri diri diri ateşe vererek katlettiler! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten jet açıklama
Gündem

Sivilleri diri diri ateşe vererek katlettiler! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten jet açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-27 00:55:00 -
Sivilleri diri diri ateşe vererek katlettiler! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten jet açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail savaş uçaklarının çadırları bombalayarak masum sivilleri diri diri ateşe vermesini lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Refah ve Cibaliye'deki çadırlara düzenlediği saldırılara ilişkin, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: İHA

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