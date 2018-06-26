Sivilceli cildin bakımını yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

SİVİLCEKİ CİLDİ TEMİZLERKEN TAHRİŞ ETMEYİN

Uzmanlar, sivilcelere limon, pudra, kolonya ve benzeri maddeler sürmenin deride tahrişe yol açabileceğini belirtiyor.

CİLDİ FAZLA HIRPALAMADAN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Cildi fazla kurutmamak için pH değeri derinin doğal pH´ına yakın (5,5 civarında) bir temizleyici kullanın.

Derinlemesine bir temizlik için, her 3-4 günde bir, gözenekleri açmak için derin temizlik maskesi yapılabilir.

BESLENMEYE DİKKAT!

Beslenme tarzı ve yediklerimiz, vücuttaki yağ ve iltihaplanmayı düzeyinde etkilidir. Dolayısıyla iltihaplanmayı önleyen bir beslenme ile kortizol düzeyini düşürerek sivilce oluşumunu önleyebiliriz. Sivilce ve akne sorunu olanlar öncelikle hayvansal yağlardan uzak durması gerek. Yağ ve şeker miktarı fazla olan hazır yiyecekler de sivilce ve akneleri besleme özelliğine sahip.

Çikolata, dondurma, sosis ve dondurulmuş hazır et yemekleri, muz, ekmek, kek, şekerleme, kurabiye, mısır, patates kızartması, sosisli sandviç, pirinç, pizza, makarna, margarin, meyve suları, puding, krakerler-cipsler, pasta, krem peynir, kızarmış yiyecekler sivilce oluşumunu hızlandırır.

SİVİLCE DÜŞMANI YİYECEKLER

Baklagillerle zenginleştirilmiş, meyve ve sebze açısından zengin sağlıklı beslenme cilde çok iyi geliyor. Sivilcesiz, sağlıklı bir cilt için yenmesi gerekenler: Elma, enginar, badem, fındık, tatlı kavun, barbunya, mercimek, kuşkonmaz, fasulye, armut, yoğurt, domates, ıspanak, ay çekirdeği, kiraz, vişne, kabak, kereviz, brokoli, Brüksel lahanası, mantar, zeytin, zeytinyağı, istiridye, karnabahar, nohut, balık - kabuklu deniz ürünleri, somon, nar, hindi.

Ayrıca, kahve yerine yeşil çay içmek, günde 8-10 bardak su tüketmek, ıhlamur ve rezene gibi bitki çayları içmek de sivilce oluşmasını engeller.

UYKUNUZA DİKKAT EDİN

Sakin, stressiz bir uykuyla yeterince dinlenmek cildinize çok iyi gelecektir. Gecede en az 7-8 saat uyumaya çalışın.

SİVİLCELERİNİZLE OYNAMAYIN

Sivilcelerinizi asla sıkmayın. Hangi aşamada olursa olsun sıkılan sivilceler enfeksiyon kapıp, yara izi ve ciltte leke yapabilir, yayılabilir.

SUNA DUMANKAYA'DANDOĞAL MASKELER

Güzellik Uzmanı Suna Dumankayanın sivilceli ciltler için önerdiği doğal maskeler şöyle:

1. Birer çay kaşığı aspirin tozunu, limon suyunu ve beyaz kili karıştırıp sivilcenizin üzerine sürün ve bu maskeyi 20 dakika bekletin.

2. Bir adet orta boy soğanı pişirin ve mikserden geçirin. Ardından bir çorba kaşığı kükürtü yarım limonun suyunda eritip mikserden geçirilmiş soğanla karıştırın. Hazırladığınız bu sivilce maskesini yüzünüze uygulayın.

3. Bir çay kaşığı kükürtü un haline getirin ve içine bir tutam reyhan otunu toz haline getirdikten sonra karıştırın. Bunların içine bir adet limonun suyunu da ilave edin ve boza kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Cildinizi temizledikten sonra bu sivilce kürünü yüzünüze serpin.

4. Öncelikle yüzünüzü oksijenli su kullanarak temizleyin. Daha sonra bir adet taze cevizin yeşil kabuğunun suyunu çıkarın ve bu ceviz kabuğu suyunu sivilcelerin üzerine sürün.