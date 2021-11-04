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Aktüel Sivilceleri yok eden besinler
Aktüel

Sivilceleri yok eden besinler

Sivilcelerin nasıl yok olduğu hep araştırılır. Kremler, jeller, temizleyiciler... "Eğer hepsini kullandım bir çare bulamadım" diye iç geçiriyorsanız bu haber tam size göre. İşte sivilceleri yok eden besinler...

Yeniakit Publisher
2021-11-04 07:56:00 -
Sivilceleri yok eden besinler

Sivilcelerin nasıl yok olduğu merak ediliyor. Bazen en pahalı kremleri kullansanız da sivilceler geçmez. Peki, doğru besinleri almayı hiç denediniz mi? Uzmanlar, sivilcelerin önlenmesinde ve cildin kendini yenilemesinde vitaminlerin büyük bir role sahip olduğunu vurguluyor. A ve C vitamini inatçı sivilceleri bile yok ediyor.

A VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER: Ispanak, lahana, kavun ve havuç.

C VİTAMİNİNİ BULUNAN BESİNLER: Portakal, limon, greyfurt, çilek, domates.

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