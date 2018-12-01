0553 313 94 23

Sivilce sorununuz var diye üzülmeyin! Öyle bir etkisi var ki…

Bu haberi okuduktan sivilceleriniz olduğu için üzülmeyeceksiniz. Yapılan bir araştırmaya göre sivilce sorunu yaşayan insanların cilt yaşlanmasına karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:09
Sivilce sorununuz var diye üzülmeyin! Öyle bir etkisi var ki…

Journal of Invesigative Dermatology‘de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, sivilce sorunu olan kişilerin akyuvarlarında bulunan telomerleri (kromozomların ucunda bulunan nükleotidler) daha uzun oluyor.

Peki, bu ne demek?

Bunun anlamı söz konusu hücreler, yaşlanmaya karşı daha iyi korunuyor.

Araştırmada, dörtte birinde sivilce sorunu bulunan 2510 ikizin akyuvar telomerleri incelenmiş.

Sonuçlara göre, telomerleri belirgin şekilde daha uzun olan kişilerin sivilce sorunu yaşadığı ve cilt yaşlanmasına karşı daha korumalı oldukları ortaya çıkmış.

Dahası, sivilce sorunu bulunan ikizlerde, hücre ölümünün de daha az olduğu gözlemlenmiş.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lüks araç, TEM'de şarampole yuvarlandı!
    1. Lüks araç, TEM'de şarampole yuvarlandı!
    2. "Her konuda Türkiye ile çalışmak için..
    3. Atiker Konyaspor'da durmak yok
    4. Bilal Erdoğan, AA'nın "Yılın..
    5. İngiliz kabinesinde 10. Brexit istifası
    6. Devlet başkanı açıkladı: Ordu çekiliyor
    7. Fenerbahçe, Altınordulu ismi transfer..
    8. Engelleri "mat" eden turnuva
    9. Onur Köksal kimdir nerelidir?
    10. Süresiz nafaka mı olur?
    11. Yüzü parçalanan adamın, inanılmaz..
    12. Bunları siz de görüyorsanız... Dikkat!
    13. Allah dostunu irşad eden kedi
    14. Hasan Yılmaz kimdir nerelidir
    15. Dar giyinmek sağlığı olumuz etkiliyor!
    16. Müthiş rakam: İstanbul Havalimanı..
    17. Sadakataşı’ndan Yemen için yardım..
    18. Biz uyurken beynimiz de uyur mu?
    19. Huzursuz bacak sendromu nedir?
    20. Bakan Soylu, Sudan'da
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi