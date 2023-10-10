Sivil yahudi kadın anlatıyor! Bakın Kassam askeri ne muamele etmiş
Kassam Tugayları’nın operasyonları esnasında evine girdiği yahudi kadın yaşadıklarını İsrail televizyonuna anlattı.
İsrailli kadın Kassam askeriyle arasında geçen diyaloğa ilişkin unları söyledi:
‘İki çocuğum var’ dedim. ‘Korkma, biz Müslümanlarız, size zarar vermeyeceğiz’ dedi. 'Muz yiyebilir miyim?’ diye sordu. ‘Yiyebilirsin’ dedim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal Medya
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı
Dünya
Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'ye rağmen paramotorlu operasyonu nasıl başarılı oldu? İşte cevabı