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Dünya Sivil yahudi kadın anlatıyor! Bakın Kassam askeri ne muamele etmiş
Dünya

Sivil yahudi kadın anlatıyor! Bakın Kassam askeri ne muamele etmiş

Yeniakit Publisher
2023-10-10 23:45:00 -

Kassam Tugayları’nın operasyonları esnasında evine girdiği yahudi kadın yaşadıklarını İsrail televizyonuna anlattı.

İsrailli kadın Kassam askeriyle arasında geçen diyaloğa ilişkin unları söyledi:

‘İki çocuğum var’ dedim. ‘Korkma, biz Müslümanlarız, size zarar vermeyeceğiz’ dedi. 'Muz yiyebilir miyim?’ diye sordu. ‘Yiyebilirsin’ dedim.

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