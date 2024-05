Sivil Anayasa CHP'nin bünyesine ters

Buğra Kardan İstanbul

AK Parti ve MHP’den teşekkül eden Cumhur İttifakı, 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasayı tarihe gömmek için bir adım daha atıyor. CHP ve marjinal sol kesim ise bu önemli adımı akim kılmak için elinden geleni yapıyor. Statükonun devamından yana olan Özgür Özel, vesayet anayasasının yürürlükte kalması için çırpınıyor. Özel’in “Tedavülde olan anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasınız ne olur” sözü bu çırpışın tezahürü olarak görülüyor. Özel ile arkadaşlarının yeni anayasa çalışmalarını baltalama girişimleri tepki uyandırıyor. “12 Eylül darbesinin mağduruyuz” diyen CHP ve marjinal sol kesimin Kenan Evren ile şürekâsının anayasasını savunma noktasına gelmesi çelişkili bulunuyor. Bu çelişki kafaları kurcalayadursun hukukçular CHP zihniyetinin darbelerden beslendiğini söylüyor. Özel ile yoldaşlarının cuntacıların ellerinden çıkan anayasayı, darbe döneminden kalma uygulamaları muhafaza etmek için didinip durduklarını anlattılar. “Darbe anayasasına sahip çıkmak darbecilerle iş tutmaktır” dediler.

Mağdur değil, mağrur

akit’e konuşan Avukat Harun Akdere, şunları dile getirdi: “Malum, CHP statükoyu koruyarak varlığını ortaya koyuyor. CHP’nin dönüşüme, yeniliğe karşı çıkması DNA’sının gereği. CHP’nin 12 Eylül darbesinin ardından kaleme alan anayasayı koruyup kollaması da şaşırtıcı değil. Şu veya bu bahanelerle karşı çıkması da doğal. Çünkü o yapı, reforma gidilmesini dilemez. CHP, darbelerin mağduru değil de mağrurudur. O yapı, hemen her darbeden kârlı çıkmıştır. O yapı, iktidar olma umudunu yitirince darbelere sarılmıştır. 27 Mayıs, 12 Mart, 28 Şubat askeri müdahalelerinin ardından iktidar CHP’ye devredilmiştir. CHP, 12 Eylül’ün hemen akabinde iktidar olamasa da eski Genel Başkanı Bülent Ecevit’in DSP’sine yol açılmıştır. CHP, öteden beri darbelerden medet ummaktadır. O yapı, askeri müdahalelerle varlık bulmaya çalışmaktadır. Bunu 15 Temmuz’da da gördük. Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cüleri övenler, kalkışmaya direnenlere karşı atılan tweetler ortada. Ekrem İmamoğlu’nun hanımının paylaşımları belli. Yani darbe mağduru olmayan CHP ve sol cenahın statükoyu koruması tabiidir. Cumhur İttifakı’nın işi kolay değil. Yeni anayasa yapımına Meclis aritmetiği el verir mi, bilinmez. Bir kere Cumhur İttifakı’nın karşısında darbe anayasasını muhafaza etmek için gövdesini siper eden CHP var. Ancak AK Parti’den kopanların, Saadet Partisi ile İYİ Parti’nin desteği elde edildiği takdirde yeni anayasanın halkoylamasına sunulması mümkün. Umarız, ülkemiz, bir an evvel yeni anayasaya kavuşur ve vesayet anlayışından kurtulur. Temenni ederiz, yeni anayasa bürokrasiyi azaltır.”

Hiç de samimi değiller

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları söyledi: “CHP, Türkiye adına olumlu ve iyi olan her teşebbüse muhalefet ediyor. CHP, ülkeye ve millete nefes aldıracak her şeye mani oluyor. Bu yapının genlerinde böyle bir sorun var. İkide bir 12 Eylül edebiyatı yapan CHP’nin darbecilerce yazılan anayasaya sarılıp durması da büyük bir çelişki olarak karşımızda duruyor. 28 Şubat’ta da aynı tablo vardı. CHP, 28 Şubat darbesini yapan kudretli generallere ses çıkarmadı. Ne var ki o kudretli generallerin mahkeme edilmelerine imkân tanıyan Tayyip Bey’e de esip gürledi. Al gülüm, ver gülüm. Yani kudretli generaller CHP’yi, CHP de kudretli generalleri korudu. Bakıyorum da CHP, özgürlükten ve hukuktan dem vuruyor ama samimi değil. CHP’nin içi de dışı da belli. Bu yapı, iktidarı elde etmeyi ve statükonun devamını esas alıyor. Onun için de yeni anayasa yapımına taş koymaya yöneliyor. Erdoğan için değil de her doğan için anayasa temenni ediyorlarmış. Hadi oradan. Özgür Özel ve arkadaşlarına ‘Neden her doğan için özgürlüğü getirmediniz’ sorusunu sormazlar mı? ‘Samimi iseniz AK Parti’ye gidip yeni anayasa yapımına önayak olun. Siz bir adım öne çıkın’ demezler mi? Hakikati ifade etmek gerek. Hakikat de CHP’nin yeni anayasa sorunu olmadığıdır. Çünkü CHP, her doğanın yanında yer almaz. Topluma kulak vermez. Hülâsa CHP’ye itibar edilmez ama Cumhur İttifakı’nın yeni anayasayı yapmaması ihtimal dahilinde. Cumhur İttifakı, yeni anayasayı halkoylamasına sunabilir. Halkın büyük bölümünün oyuyla vücut bulacak anayasa büyük mana taşır. Evren anayasasına karşı iyi bir cevap olur.”