Sıvı yağdaki kirli oyunu ifşa etti

Türkiye'de yıllık 3 milyon 200 bin ton ayçiçek yağı tüketimi yapıldığını, bunun yüzde 70'inin de Türkiye'de üretildiğini anlatan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, ayçiçek yağındaki yüzde 30'luk kısmın da Ukrayna ve Rusya'dan alındığını söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan 5.5 milyon ton, Ukrayna'dan da 1.5 milyon ton buğday aldığını alınan bu buğdayın Türkiye'de işlenerek un ya da unlu mamül olarak diğer ülkelere satıldığını söyleyen Ömer Demir Türkiye'nin işlenmiş buğdaydan yıllık 1 milyar doların üzerinde kazanç elde ettiğini belirterek, "Bunu getirip bizde ürün yok, ürün sıkıntısı var, dışardan alıyoruz diyorlar. Böyle birşey yok. Yağda da yüzde 30 açığımız var. Türkiye bir ürünü bir komşu ülkeden temin ediyor başka bir başka komşu ülkesine satıyor." dedi.

"Ama yok diyerek kabus yaşatıyor bir taraftan da fiyatı yükseltiyorlar"

Zincir marketlerin birçoğunun yağı raflardan kaldırması ve yağ fiyatlarındaki aşırı yükselmenin önüne nasıl geçileceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Demir "Bunlar her platformda oyunlarını kurmuş oynuyorlar. Şimdi önlerine yağ geldi, ayçiçekle beraber bunu yapıyorlar. Bugün 6 marketin 3'ünde yok, diğerleri de bir tane alın çok sıkıntı var gibi algı yapıyorlar. Geçmişte biz bunu yaşadık. Tekrar bunu oynuyorlar. Şu anda hiçbir ayçiçek yağını ithal etmesek bile ülkeye 3 ay yetecek ayçiçek yağımız var. Ama yok diyerek kabus yaşatıyor bir taraftan da fiyatı yükseltiyorlar. Oyun kuruyorlar, bu oyunla beraber de memleketi karıştırmak istiyorlar. Depolara malları çekteklerini hep beraber seyrettik. Bunlar bu kaos ve kargaşadan yıllardan beri büyük para kazanmışlar. Bugün de gıda darbesi yapıyorlar." dedi.

"800 tane Ziraat Odası Başkanı bunu biliyor"

Zamlara karşı nasıl önlem alınmalı sorusuna değinen Demir, yaklaşık 8 yıldır İstanbul Ziraat Odası Başkanı görevini yürüttüğünü, her gün de sahada olduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken bölge toplantılarımıza bakanlar, ilgili amirler ve memurlarla katılıp bizim sorunlarımızı dinliyor ve anında çözüm yapıyordu. 800 tane Ziraat Odası Başkanı bunu biliyor. " dedi.

"Yağ fiyatları artamaya devam edecek"

Ömer Demir alınacak önlemlerle ilgili ise şunları söyledi "Cumhurbaşkanı malum, çok yoğun, bakanlık ilgili kurum ve kuruluşlar sahaya çıkacak. Bugün Ticaret Bakanlığı yetkilileri gibi Tarım Bakanlığı'nın da ilgilileri sahada olacak. Köylü ve çiftçilerle bir arada olacaklar. Fiyatı artıranlara katı yaptırımlar getirilmediği sürece yağ fiyatları artamaya devam edecek. Bunlar korkmuyorlar. Bunlar ticaretten men edilmelidir. Aksi taktirde bunlarla başedilemez. Bunlar 2 liraya aldığını 32 liraya satarak yüzde 500, yüzde 800 para kazanmaya alışmış. Bunlar ufak tefek kazançlara razı olmuyor. Bunlar onların istedikleri gibi hareket etmeyen kurum ve kuruluşları bertaraf etmişler. Yine buna gidiyorlar."

"Bunun önüne geçilmesi için radikal adımlar atılması lazım"

Köylü, çiftçinin bu işten çok muzdarip olduğunu söyleyen Demir, "Bizden 2 lira, 2.25 liraya aldıkları arpayı, buğdayı depolarında stokladılar, şu anda 6 liraya satıyorlar. Cumhuriyet tarihinde böyle bir para kazancı olmamış. Bunun önüne geçilmesi için radikal adımlar atılması lazım. Bunların bir kısmı ticaretten men edilmesi lazım ki kendilerine çeki düzen versinler. " dedi.

"böyle bir önlem alınmış"

Ömer Demir Devletin 6 liraya ithal ettiği arpa ve buğdayı tüketici ekmeği ucuza yesin diye 3 liraya fırına un olarak verdiğini belirterek "Her ramazan öncesi algı yapıp fiyatları yükseltmesinler diye böyle bir önlem alınmış. Bunlar geçmişte önlerine engel çıkaranları hep bertaraf etmişler, şimdi bunu yapamadıkları için canları yanıyor"