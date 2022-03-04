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Ekonomi Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik
Ekonomi

Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 03:34:00 -
Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik

Rusya ve Ukrayna savaşı dünyadaki birçok sistemi değiştirdi, savaşın getirdiği sonuçlara karşı önlemler ülkeler önlemler almaya başladı.

Savaş nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni kararlar alındı.

Gümrük vergisi sıfırlandı

Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkisi artırıldı

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

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