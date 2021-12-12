Medya, önce fiyat üzerinden, şimdi de ‘çifter çifter alamama’ üzerinden algı oluşturuyor..

Daha düne kadar yağ ve şekerin fiyatının yüksekliği üzerinden algı oluşturanlar, sözde tüketici dernekleri dahil, şimdi ise “İki tane 5 litrelik yağ alamıyoruz” algısı ile, operasyon çekmeye devam ediyorlar. Soldan çarklı medya organları, dün "Fiyatlar çok yüksek. Fakir halk, bu fiyattan ürünleri satın alamıyor" diyor iken, bugün ise, fakir halkın parayı nereden bulduğunu izah etmeden, "Marketler çift ürün almak isteyenlere vermiyor" haberleri yapıyorlar.

Halk paniğe sevk edilmeye çalışılıyor

Bünyesinde PKK ve FETÖ sempatizanlarını barındıran T24, “İstanbul’da bazı marketlerde yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışlar sınırlandırıldı’ iddiasını manşetine taşıyarak halkı paniğe sevk etmeye çalıştı.

Sol medya, sözde tüketici dernekleri üzerinden ‘algı’ pompalıyor

Sözde tüketici dernek başkanlarından alınan görüşlerle operasyonlarını alevlendiren T24 ve diğer bazı sol medyanın yayınlarının gerçekleri yansıtmadığına dikkat çekiliyor.

“Nerede bu ekonomik kriz?”

Sol medyanın haberlerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, “AVM’ler tıklım tıklım, marketler tıklım tıklım, kafeler tıklım tıklım, restoranlar tıklım tıklım… Nerede bu ekonomik kriz?” yorumunda bulunuyorlar.

“Hani millette para yoktu!”

Bir süredir ‘millette para yok, aç’ diyerek haberlere imza atan muhalif medya, şimdi ise ‘birden fazla yağ alınıyor’ haberlerine yer vermeye başladı. Muhalif medyanın bu haberlerini görenler “Hani millette para yoktu… Daha önce bir tane yağ alamayanlar şimdi nasıl oluyor da birden fazla sıvı yağ almaya kalkıyor?” diye soruyor.