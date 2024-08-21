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Yerel Siverek’te yol verme kavgasında kan aktı
Yerel

Siverek’te yol verme kavgasında kan aktı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 02:26:00 -
Siverek’te yol verme kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Siverek'in Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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