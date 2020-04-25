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Sağlık

Siverek’te doktor ile hastanın temasını engelleyecek buluş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenlerin 3D yazıcı ile geliştirdikleri ’video laringoskop’ sayesinde doktor ile hasta temasını engelleyecek.

2020-04-25 09:48:43 -
Siverek’te doktor ile hastanın temasını engelleyecek buluş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenlerin 3D yazıcı ile geliştirdikleri ’video laringoskop’ sayesinde doktor ile hasta temasını engelleyecek.


Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bu yıl açılan Bilim ve Sanat Merkezi’nde göre yapan öğretmenler, sağlık çalışanları için maske ve yüz siperliklerinden sonda doktorlar için hasatlarına teması önleyecek video laringoskop cihazını üretti.


BİLSEM Müdürü Sertaç İlhan medikal cihazı 3D yazıcı ile üretildiğini hatırlatarak, "Covid-19 ile mücadele kapsamında doktorları hastalıktan korumak amacıyla geliştirdik. Yeni tip korona virüs hastalığı boğaz ağrısıyla başladığını biliyoruz ve hastalar boğaz ağrısıyla doktorlara başvurduğunda klasik yöntem olarak, doktorlar dil çubuğuyla hastanın boğazına bakıyor ve böylece doktor ister istemez hastayla temas ediyor, hasta eğer koronalıysa doktora bulaştırma ihtimali yüksek. Biz de geliştirdiğimiz bu cihaz sayesinde doktor iki ile beş metre uzaklıktan hastanın boğazına bakıp, bademcikleri görecek ve tanı koyabilecek. Bu sayede doktor ve hasta temasını önlemiş olacağız" diye konuştu


İlhan ilk yaptıkları ’video laringoskop’u aile hekimlerine hediye edeceklerini, talep ve istek doğrultusunda isteyen doktora cihazı üretip teslim edebileceklerini’ belirtti.

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