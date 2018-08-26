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Siverek'te ambulansın da karıştığı korkunç kaza!

Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp, menfez çukuruna düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birini taşıyan ambulansın, otomobil ile çarpışması sonucu ise 2 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 01:52
Siverek'te ambulansın da karıştığı korkunç kaza!

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Ateş yönetimindeki 63 AAK 294 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 5 metrelik menfez çukuruna düştü. Kazada sürücü Bilal Ateş ile araçta bulunan Şahin İzol ve Adile Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Adile Aslanı hastaneye götüren Cahit Erden yönetimindeki 21 BC 250 plakalı ambulans ise karşı yönden gelen Murat Kayısı  yönetimindeki 63 N 0191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve ambulansta bulunan Abdi Cebe yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Siverek ve Diyarbakırdaki çeşitli hastanelere götürülüp, tedavi altına alındı. Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, araçların araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak tek yönlü trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 01:52
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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