Siverek yerel seçim sonuçları son dakika | Şanlıurfa Siverek 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi yerel seçim sonuçları. Siverek yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Siverek oy oranları. İşte Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları...

Siverek partilerin oy oranları

Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Siverek belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Siverek yerel seçim sonuçlarına göre Siverek belediyesini kim kazandı? Siverek belediyesi hangi partiden?Siverek 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu?

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)

Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

CHP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Ahmet Geçit

Birecik: Hüseyin Kıran

Bozova: Şıhmüslüm Bayar

Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra

Eyyübiye: Sinan Kılıç

Halfeti: Ekrem Morçiçek

Harran: Mehmet İngin

Hilvan: Ali Turan Avcı

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Suruç: Kemal Eşsiz

Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

MHP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun

Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt

Demokrat Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

Haliliye: Ramazan Fırat

Akçakale: Seyfettin Güvenç

Büyük Birlik Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Ceylanpınar: Halaf Yaşlı

Viranşehir: Halil Tapan

Akçakale: Hamza Çoşkun

Suruç: Mahmut Şeker

Haliliye: Eyyüp Kurtboğan

Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu

Hilvan: İbrahim Halil Çivis

Siverek: Ali İzol

Harran: İbrahim Bürke

Birecik: Müslüm Karakurt

Bozova: Mustafa Şeker

Eyyübiye: Ahmet Işık

Bağımsız Türkiye Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili

Eyyübiye: Gülay Gözoğlu

Halfeti: Sevim Yağmur

Ceylanpınar: Abit Görür

Haliliye: Ahmet Akkuş

Karaköprü: Aylagül Tandoğan

Akçakale: Rabia Uçar

Türkiye Komünist Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan

Vatan Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca

Eyyübiye: Saddam Polat

Haliliye; Salih Ataca

Bağımsızlar adaylar

Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım

Eyyübiye: Halil Karakeçili

Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin