Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İsrail boykotuna Troy kart desteği!

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği soykırım saldırıları sonucu dünyada ve Türkiye’de İsrail ve mallarına boykot kararları art arda gelirken, vatandaşlar ve kurumlar da yerli malları ve yerli yazılımları tercih etmeye başladı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de personellerinin banka kartları için yerli yazılım olan TROY karta geçilmesi için karar aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Eğitim Bir-sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası ve şube müdürleriyle birlikte bankaya giderek, TROY karta geçişleri için işlem yaptı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Eğitim Bir Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, "Katil İsrail terör devletinin mazlum Gazze halkına yaptığı soykırıma sesiz kalmamak amacıyla boykotu genişletiyoruz, İsrail’in finans damarlarını kesmek için de yerli ve milli kartımız olan TROY karta geçişi çok önemsiyoruz. Bu duyarlılığından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu ve milli eğitim camiasını tebrik ediyorum" dedi.