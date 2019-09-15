0553 313 94 23

Sivas’taki atlı cirit müsabakaları sona erdi

Sivas Kongresi’nin 100.

15 Eylül 2019 Pazar 14:52
Sivas’taki atlı cirit müsabakaları sona erdi

Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas’ta düzenlenen “Atlı Cirit Yükselme B Grubu Müsabakaları” tamamlandı.


Karşıyaka Spor Tesisleri’nde 3 gün boyunca süren Atlı Cirit müsabakalarında Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü birinciliği elde etti. Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü ikinci, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü üçüncü, Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü ise dördüncü oldu.


Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı Atlı Cirit’te sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı.


Müsabakalar sonunda takımların yöneticilerine plaket takdim edildi. Plaketleri Vali Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç takdim etti.



Vali Ayhan: “Ata Sporları merkezi kuracağız”


Sona eren Atlı Cirit müsabakaları sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, dereceye giren takımları kutladı. Ayhan, “3 gün boyunca ilimize güzel mesajlar verildi. Geçmişe mesaj verildi. Ata sporunun gelişmesi noktasında mesaj verdiniz. Kongremizin 100. Yılından dolayı burada müsabaka tertip eden federasyonumuza, il temsilciliğimize ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Ata sporlarımızı mutlaka yaşatmamız lazım. Bende izlerken keyif aldım. Bu spor dalıyla haşır neşir olmaya da karar verdim. Artık özel olarak takip edeceğimi ifade etmek istiyorum. Sivas’ta geleneksel ata sporları merkezi kuruyoruz. Bu ata sporlarının merkezinin en önemli şeyi ise cirit müsabakalarının yapılacağı bir alan tahsis edeceğiz. Savaş atlarının olacağı bir müze yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp
    1. Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca..
    2. Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye..
    3. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    4. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    5. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    6. Düğünde kavga: 3 yaralı
    7. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    8. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    9. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    10. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    11. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    12. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    13. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    14. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    15. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    16. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    17. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    18. Çankırı'daki depremler
    19. Basketbol: Gloria Kupası
    20. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    21. İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
    22. Keçiborlu’ya Bilgiç morali
    23. Irak, saldırı iddialarını kabul etmedi!
    24. Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay..
    25. Başkan Semih Esen, aşure ikram etti
    26. Eylemcilerin yeni hedefi hükümet..
    27. İki yol arasında kalan cami dikkati..
    28. Anne Özlü’ye son görev
    29. Kongo Nehri’nde tekne battı: 36 kayıp
    30. "Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir