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Yerel Sivas’ta yüzlerce kaçak sigara ele geçirildi
Yerel

Sivas’ta yüzlerce kaçak sigara ele geçirildi

Sivas’ta Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 138 adet kaçak sigara ele geçirilirken 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Sivas’ta Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 138 adet kaçak sigara ele geçirilirken 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:49:00 -
Sivas’ta yüzlerce kaçak sigara ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Mart ayının başından itibaren icra edilen operasyonlarda 12 olay aydınlatıldı. Olaylarda bin 167 gr esrar maddesi ve bin 138 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 8’i İran uyruklu 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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