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Gündem Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Gündem

Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:41:00 -
Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.

Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

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