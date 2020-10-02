Sivas'ta yem ve süt işleme tesisi açılışa hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekün kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ne (SİVTAŞ) ait yem ve süt işleme tesisi 29 Ekim'de açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SİVTAŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla şirketin idari binasında gerçekleştirildi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra, SİVTAŞ'a bağlı yem fabrikası ve süt işleme tesisinin 1. Organize Sanayi Bölgesindeki inşaatını gezdi.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, projenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Sivas tarımında hakikaten yapılan bütün altyapı çalışmalarının belki de en somut göstergelerinden biri bu şirketimiz ve bu şirketin yatırımları oldu." ifadelerini kullandı.

Temeli geçen yıl 29 Ekim'de atılan fabrikanın açılışının da 29 Ekim'de yapılacağını müjdeleyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Tarımda örgütlü bir yapının modern yönetim anlayışının yani özel sektör mantığının en güzel işleyeceği yerlerden biri olacak. Güzel birliktelik var, güzel bir işbirliğimiz var, heyecanımız var. Sivas tarımına hakikaten yeni bir soluk kazandırdığımızı özellikle ifade edebiliriz. Bu bizim için lokomotif oldu, arka tarafta yine süt işleme tesisi devam ediyor. İlerleyen aşamada yün işleme, bal paketleme, seracılık olsun birçok alanda bu şirket adeta lokomotif olacak. Birçok projede tarım ve hayvancılıkta Sivas'ın iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Kayseri Şeker de şirketimizin ortağı, şirketimizin durumunu daha da güçlendirmek istiyoruz. İlerleyen aşamada belki şirket daha da tabana yayılabilir ama şu an teker dönmeye başladı. Hızlandıktan sonra bu tür kararları ilerleyen aşamada alacağız, hayırlı olsun."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kurum ve kuruluşların iş birliği ile güzel bir noktaya geldiklerini belirtti.

Projenin hem üretim hem de istihdam odaklı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sivas'ın tamamına, kırsalı dahil 16 ilçeye ve bölgeye etki edecek bir proje. Bundan sonra da SİVTAŞ'ın güçlü yapısı, güçlü bünyesi, bu kurum ve kuruluşların iş birliği, aynı şekilde kamunun gücü, özel sektör mantığı ile ülkemiz, şehrimiz için üretim ve istihdam odaklı çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



