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Aktüel Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu
Aktüel

Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:20:03 -
Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, işlettiği hamamda ölü bulundu.

Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dayıları Z.S'den (40) haber alamayan yeğenleri, endişe ederek işlettiği hamama geldi.

Kapının kilitli olduğu için pencereden içeri giren yeğenlerden biri, dayısını yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine hamama gelen sağlık ve polis ekipleri Z.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.S'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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