  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grupları ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:38:06 -
Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grupları ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İl merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı kolilerini ulaştırıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın son 1 haftada 3 bin 481 adet hijyen ve gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 6 bin 279 talebinin tamamını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazanda da gıda ve hijyen paketlerini vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı