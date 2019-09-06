Sivas’ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında meydana geldi. H.A. idaresindeki 34 MAF 58 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan karayoluna giriş yaparken G.B. idaresindeki 58 BZ 723 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 BZ 723 plakalı otomobil sürüklenerek, Y.D. idaresindeki 25 AAE 907 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri G.B. ve H.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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