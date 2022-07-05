  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var

Sivas'ta kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralanırken, Sivas-Kayseri kara yolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 21:49:00 -
Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var

Abdulhakim Çaylak yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolu Koyuncu köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Şahizer Cimşit ve Miraç Bozkurt, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23