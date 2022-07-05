Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var
Sivas'ta kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralanırken, Sivas-Kayseri kara yolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı.
Abdulhakim Çaylak yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolu Koyuncu köyü yakınlarında devrildi.
Sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Şahizer Cimşit ve Miraç Bozkurt, yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, yeniden ulaşıma açıldı.