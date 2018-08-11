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Sivas’ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:37
Sivas’ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kaza saat 15.00 sıralarında Gürün-Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat A. (48) idaresindeki 67 VF 217 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Güllü A. (45), İlayda A. (18) ve Yaren A.(13) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:37
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