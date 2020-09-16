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Aktüel Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kazada Mesudiye Belediye Başkanı Gül de yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:06:58 -
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında Ordu'nun Mesudiye ilçesinin belediye başkanı İsa Gül'ün de yer aldığı 3 kişi yaralandı.

Şeref Erdoğan (43) yönetimindeki 06 UBE 92 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda, Selçuk Sönmez (41) idaresindeki 34 BJC 425 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Sönmez'in kullandığı otomobildeki Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül (50) yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan Gül, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

İsa Gül ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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