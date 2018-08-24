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Sivas'ta tarla sulama kavgası: 8 kişi yaralandı

Sivas'ta, akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:01
Sivas'ta tarla sulama kavgası: 8 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Karamehmet köyünde meydana geldi. Akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kürek ve kazmaların kullanıldığı kavgada Servet A., Sefer A., Ebubekir A., Ali A., Hüseyin A., Bekir A., Ercan A. ve Ahmet A. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bekir A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:01
  1. sivas
  2. tarla sulama
  3. kavga

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